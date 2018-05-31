跛腳完登100座百岳 林憲卿毅力克服長短腳

林憲卿跛腳完登百岳。（黃健輝提供）

2018-05-31 23:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕65歲農民林憲卿領有輕度殘障手冊，9歲時因患關節炎右腿無法彎曲，且導致與左腿長短差近20公分，都得跛腳走路，然而他堅不拄拐杖，憑自己力量克服肢體殘障，2003年起初登玉山，成為他第一座海拔3000公尺以上的百岳，花15年時間，5月27日在23名山友見證下，登爬台灣百岳編號100的羊頭山，達成100座百岳目標。

林憲卿不只毅力驚人，為不讓山林遭垃圾污染，邊登山邊沿路撿垃圾。他說，登爬百岳對一般人而言，短則1年多、長則4、5年，他雖花了較長的時間，然而每次登山因季節不同、看得景緻不同，包括雲瀑、如海浪的雲海，讓他愛上山林。

林憲卿表示，接觸百岳始自擔任荒野保護協會嘉義分會志工，因前分會長李冰丹邀約，從沒登百岳經驗的他首座百岳就是玉山，當時只覺得走很遠、有點累，但沒想到一走走到現在；5年前他登爬第70多座百岳時，在南一段（關山至卑南主山稜群巒縱走），遇到暴風、暴雨還下雪，全身溼透而失溫，幾近休克，「覺得要死了」，幸有山友協助緊急紮營、生火取暖，還想放棄登山，經山友鼓勵而繼續，還很幸運地，第一個百岳跟第一百個百岳，正好是台灣百岳編號001及100的玉山跟羊頭山。

見證林憲卿完登羊頭山的嚮導、嘉義縣登山協會副總幹事黃健輝說，林憲卿雙腳長短落差近20公分，登山時靠健全的左腳施力拖行右腳，上、下佈滿碎石的斜坡，還沿路撿拾民眾丟棄的垃圾，令人感佩；嘉市諸羅山登山協會會長林長亨打趣地說，林憲卿「鐵腳」永遠不會痠，希望他的毅力跟熱情，為社會帶來正能量。