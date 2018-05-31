彰縣抽驗端午粽食材 揪出小酸菜漂白劑超標

端午節快到了，彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬，建議民眾選購過節應景食材，優先選擇冷藏且標示完整的包裝產品。（記者張聰秋攝）

2018-05-31 21:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕選購食材要放大眼睛！彰化縣衛生局今天公布首波端午節食品抽驗結果，抽驗93件端午肉粽食材，其中，有1件來自雲林縣生產的「小酸菜」不合格，驗出俗稱「漂白劑」的二氧化硫含量超標，衛生局移請來源廠商所轄雲林縣衛生局進行追查及處辦，並要求業者下架並禁止販售。

衛生局食品衛生科長林毓芬說，依食品安全衛生管理法第18條規定，食品添加物的品名、規格及其使用範圍、限量標準，都要符合政府訂定的標準，超標就是違反，輕者裁罰3萬元，重者300萬元。

日前衛生局針對彰化縣傳統市場、食材批發商、生鮮超市、大賣場、南北雜貨店，以及粽子製造場所等，抽驗93件肉粽、鹼粽，以及包粽餡料食材，包括菜脯、香菇、蝦米、豬肉、鹹蛋黃、栗子、糯米、花生、酸菜等等。

林毓芬指出，檢驗項目包含防腐劑、黃麴毒素、漂白劑、甜味劑、甲醛、動物用藥、蘇丹色素及硼砂，檢驗結果1件「小酸菜」檢出二氧化硫0.349g/kg（標準0.03 g/kg以下）超量不合格，違規率1.1%。

民眾如何避免花錢找罪受，買到黑心食材？林毓芬建議消費者選購時，優先選擇冷藏且標示完整的包裝產品，不要購買來源不明、顏色太白、太鮮豔或有刺鼻味道的產品，烹調前，可以清水或溫水浸泡30分鐘，沖洗後再下鍋，並開蓋烹煮，讓二氧化硫揮發，可減少二氧化硫殘留，及降低鹽分。