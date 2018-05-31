雙北YouBike第三責任險 明起上路

雙北市YouBike將於6月1日起加保第三責任險。（記者黃建豪攝）

2018-05-31 10:55

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通局今天宣布，共享自行車YouBike將於明天起（6月1日）享有第三人責任險，使用者騎乘YouBike若發生事故「導致第三人受傷或死亡」最高有200萬元的理賠保障，新北市方面也會在明天起生效。

YouBike目前只保產品責任險以及場站範圍內的公共意外責任險，使用者騎乘YouBike時若受傷或發生事故只能自行負責，多年來遭台北市議員甚至立委斥責，直到產險公會今年宣布與微笑單車公司達成共識後，終於同意讓YouBike加保第三責任險， 投保標的為「認車不認人」，當使用者發生意外導致其他民眾受傷時，可報警留下資料，並申請保險理賠，但若是自摔受傷並不理賠。

交通局表示，台北市所轄的1萬3072輛YouBike已由國泰世紀產物保險公司承保第三責任險，被保險人為騎乘台北市車輛的使用者，保險金額為每一個人體傷或死亡最高200萬元。

交通局表示，若使用者騎乘YouBike時發生事故，應於第一時間打110電話報警，若要申請理賠，可依警方處理文件及醫療單據向保險公司申請理賠。若民眾有理賠問題，可以打國泰產險的免費客服電話0800036599。

交通局運輸管理科長王湮筑也說，除了第三責任險以外的傷害險（是保人）， 只要騎YouBike時有受傷都會理賠，但因為傷害險需要採實名制，目前還在跟微笑單車公司研議如何蒐集或建立個資資料庫，還在規劃當中。