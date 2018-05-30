陳克華「女生嚮往當妓女」說 婦團批：對性別雙重標準

2018-05-30 20:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕醫生詩人陳克華在臉書上一番「現在的女生好像很嚮往當妓女」言論惹議，婦團直指，發言中對女性存在既定刻板印象，社會應該透過性別教育建立正確的觀念。而其言論對性別不夠尊重，充滿雙重標準，恐加深性別間的紛爭。

女人迷共同創辦人陳怡蓁直指，「女生應該是什麼樣子」，這就是單一既定性別刻板印象的論述方法，因此才希望透過討論，打破誰應該是什麼樣子的刻板印象。接下來應該思考是透過怎樣的性別教育，進行正確的觀念建立，幫助任何性別平等的被尊重與對待。

對於文中關於女生舞蹈的動作，扯上誘姦跟牛肉場，陳怡蓁則認為，這是女性展現自己的身體，與他人能對她的身體為所欲為是兩件事。女性的身體自主權必須獲得尊重。

林克華這樣的發言，現代婦女基金會副執行長林淑芬則說，他明顯對性別的評斷是雙重標準，以跳舞的動作來說，男性也會有這些動作，為何要特別強調女性？這顯現不管在性的方面、行為方面，對女性有厭惡心理，不夠尊重性別。

林淑芬指出，今天不論這些發言內容是來自名人或一般人，只要放在網路上，都很容易被看到，並引起討論。對於性別的意見，若是理性的，還可以大家一起來討論，但這些內容顯見充滿偏見，以個人經驗及喜好來評論，只是更加深性別間的紛爭與衝突，對社會產生負面影響。

對於屢傳情殺案，林淑芬說，或許加害人背後有其故事，但這不能成為理由，因此只要是殺人、犯罪都是不被接受的。但她也強調，不管在性別暴力中被害人是男性還是女性，都應該獲得關心。

陳克華稍早也在臉書上以「道歉啟事」發文，內容提出3點：1，臉書上貼文純屬個人情緒抒壓的管道，行之已有多年。2，此次發文文詞過於尖銳，如有傷害任何人，並非本意，在此誠意致歉。3，此二文原貼在line群組及動態內，由朋友轉貼，造成大家不便，一併致歉。