民視斷訊事件 NCC：民視涉己報導未平衡

2018-05-30 16:35

〔記者劉力仁／台北報導〕本月初民視新聞台爆發斷訊事件，民視於5月4日至5月14日播出與斷訊事件相關之新聞報導及新聞評論節目內容，經學者專家、公民團體及實務工作者組成的「廣電節目廣告諮詢會議」檢視，認為民視對涉己事務未平衡報導，要求民視將相關內容送其新聞自律委員會討論，並將會議紀錄對外公開，日後民視評鑑或換照時，NCC將做為參考。

民視公司與TBC、凱擘、台固等業者，因與民視新聞台播出權的授權費用談不攏，5月3日民視給TBC的臨時授權到期，TBC擔心侵權於4日凌晨零時將民視新聞台下架，桃園、台中、新竹、苗栗約76萬收視戶無法收視民視新聞台。5月4日起民視在新聞節目、談話性節目高分貝批評此事，引發新聞自律跟涉己事件報導尺度的爭議。

NCC發言人翁柏宗表示，多數諮詢委員認為民視的節目內容顯為涉己事件，涉己事務並非不能報導，但須以公正、客觀角度完整報導事件始末，並提供多元資訊，維持平衡及中立面向，可惜民視並未平衡報導；NCC委員會議接受諮詢委員建議，決議函請民視將播出與斷訊事件相關之新聞報導及新聞評論節目內容提送其新聞自律諮詢委員會進行討論，並將會議紀錄、會議結論公開函送NCC備查，作為後續辦理民視新聞台評鑑、換照時之參考。