台大校長遴選爭議 姚立德：依既有程序繼續進行

台大校長遴選爭議案，教育部代理部長姚立德今天表示，全案依既有程序繼續進行，亦即不會有所改變。（記者林曉雲攝）

2018-05-30 09:48

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議案，請辭獲准的教育部長吳茂昆，將全案退回到台大校長遴選委員會審查8位候選人基本資料的階段，要求台大重啟校長遴選。教育部代理部長姚立德今天在立法院教育委員會回答立委提問時表示，將依既有程序繼續進行，亦即不會有所改變。

立法院教委會今天進行教育部預算解凍案審查，國民黨立委陳學聖提問，先確認姚立德是不是全權代理部長？姚立德回答，代理部長本就是全權代理。接著，陳學聖再問，台大校長遴選案，代理教育部長的姚立德是不是會改變前教育部長吳茂昆的決定？姚立德回答表示，台大上週已發函給教育部，教育部也已回台大，此爭議案會依既有程序繼續進行。

姚立德稍早受訪時也表示，將照司法程序往前進行。

教育部認定，台大校長遴選程序有重大瑕疵，當選人管中閔教授未誠實揭露兼任台灣大獨董、薪酬委員及審計委員，校長遴選委員蔡明興是台灣大副董卻未利益迴避，形成副董投獨董，使校長遴選有重大經濟及法律利益未迴避爭議，對其他候選人造成不公平的遴選結果，吳茂昆將全案退回台大校長遴選委員會、要求重啟遴選。

台大代理校長郭大維日前召開台大校務會議，通過修正提案，要求教育部依校長遴選委員會的結果，依法聘用台大校長，否則會和教育部打行政官司，上週並將校務會議結論發函教育部。教育部亦再發文要求台大必須依法重啟校長遴選。