「拒絕喝工業廢水」！監委下鄉 新竹縣市民團陳情

「拒絕喝工業廢水」，新竹市及新竹縣多個關心頭前溪飲用水的團體，今天齊聚在新竹市東區區公所，向監委陳情。（記者洪美秀攝）

2018-05-29 16:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕監察委員張武修、尹祚芊、高涌誠今天（29日）來到新竹市接受陳情，其中，新竹縣、市「我們要喝乾淨水」聯盟及新竹市親仁段都更地現住戶、新竹市護苗協會等團體都來陳情，監委隨後也視察新竹第二淨水廠及頭前溪隆恩堰水門等處，了解新竹地區頭前溪水質及垃圾處理等問題，將把陳情案帶回監院進一步了解。

「拒絕喝工業廢水」、「飲排分離」！新竹市及新竹縣多個關心頭前溪飲用水的團體，今天齊聚在新竹市東區區公所，向監委陳情，要求中央與縣市政府共同處理頭前溪上游工廠的稽查，同時強制灌排分離，不要讓頭前溪下游50萬新竹市、竹北市、新豐、湖口等居民的飲用水受到污染。民間團體也請求監委深入調查，由中央出面，與縣市政府共同解決大新竹地區的飲用水問題。

親仁段縣有地都更 現住戶陳情

另外，有關新竹縣府位在新竹市親仁段的縣有地都更案，現住戶也向監委陳情其居住事實，要求監委深入了解，保障現住戶的權益，不要讓他們成為建商都更案下的犧牲品。

新竹市主任秘書陳章賢與環保局人員也陪同監委等人，到新竹第二淨水廠視察及了解頭前溪水源流向，並到頭前溪竹東源頭了解可能的污染源，監委說，會把結果帶回調查。

新竹市環保局說，市長林智堅3月已與台水公司董事長郭俊銘會面，達成新竹市民生飲用水能全數改成水庫水的共識，未來將啟動北水南送計畫，預計2020年底讓新竹市全面飲用水庫水，民生水源包括寶山與寶二水庫、永和山水庫與石門水庫。並請新竹縣府優先處理頭前溪上游竹東垃圾掩埋場問題。

至於新竹市親仁段的都更案，市府都發處說，會請新竹縣政府、理銘開發股份有限公司、現住戶三方再努力溝通，達成共識，市府會謹慎推動都市更新。

新竹縣市「我們要喝乾淨水」聯盟向監察委員陳情，請求深入了解頭前溪飲用水現況與問題，保障大新竹地區居民能喝乾淨的水。（記者洪美秀攝）