國家卓越建設獎，基隆報名4案全獲獎，基隆市長林右昌認為是對他主政3年多來很大的肯定。（圖由基隆市政府提供）

2018-05-29 12:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今年推出4案參加中華民國不動產協進會主辦的「2018年國家卓越建設獎」評選，全數獲獎，將於明年5月赴俄羅斯角逐「全球卓越建設獎」殊榮。

市府指出，社團法人中華民國不動產協進會為世界不動產聯盟台灣分會，自2006年起開始辦理「國家卓越建設獎」，設有「最佳規劃設計類」、「最佳施工品質類」、「最佳管理維護類」、「最佳環境文化類」、「最佳都市更新類」五大類參賽類別；並設有「國土建設特別貢獻獎」及「年度建築人物獎」兩個獎項，表彰長期推動國有土地建設卓著貢獻者與領導建築業界傑出人士，此獎為我國唯一與全球接軌的不動產建設獎項，可大幅提昇國際知名度，並為我國爭取榮耀。

基隆市長林右昌以「市港再生標竿計畫」獲「國土建設特別貢獻獎」；「基隆市中正區行政大樓」獲得「最佳施工品質類卓越獎」；「海洋廣場空間活化改善工程」獲得「最佳環境文化類金質獎」；「基隆城際轉運站」獲得「最佳規劃設計類金質獎」。

「基隆已非吳下阿蒙，不再是大家以前印象中的基隆了。」林右昌表示，提報4件獲獎4件非常難得，這幾年基隆市的都市規劃設計與工程品質大躍進，洗刷過去一向為人詬病的不名譽形象，是市府團隊一起合作努力得到的成果，很不簡單，也是對他主政3年多來很大的肯定，證明市府團隊這3年來努力的方向是正確的，未來將更有自信對城市規劃與空間營造進行品質提升和加值的工作。

林右昌強調，近年市府團隊積極擘畫市政藍圖，推動基隆市各項公共建設，包括火車站南廣場、中山一二路拓寬、城際轉運站、新火車站北站廣場、國門廣場都努力爭取預算，協調各項工程界面，以創造舒適的都市機能與空間。另隨著基隆港已成為國際郵輪母港，會展旅運大樓，西二、三旅運中心及東岸旅運整體規劃，營造希望之丘都會公園及基隆市港水環境改善，都在積極努力中，將為基隆未來30年的發展，帶來新的局面。