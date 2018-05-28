關懷國內特況家庭 翰林餐飲體驗飢餓捐款15萬元

翰林國際茶餐飲集團響應飢餓三十人道救援行動，邀請員工省下一日餐費響應捐款外，並愛心捐款15萬元關懷國內特況家庭。（記者蔡文居攝）

2018-05-28 13:28

〔記者蔡文居／台南報導〕翰林國際茶餐飲集團響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道救援行動，於今天（28日）體驗飢餓、禁食固體食物12小時，除邀請員工將一日餐費省下響應捐款以外，翰林並愛心捐款15萬元關懷國內特況家庭，希望以全體員工的愛溫暖國內特況家庭的心。

創業32年、擁有70間門市的翰林國際茶餐飲集團，今年是第2次體驗飢餓12小時，翰林茶館開發部黃政賢經理今天率領各部門與員工在台南民族路翰林茶館一起宣誓要戰勝飢餓感，為國內特況家庭發聲。

翰林國際茶餐飲集團除了捐款關懷國內特況家庭，6月11日至7月15日將在全台70間翰林茶館、翰林茶棧門市及3間嚮茶直營店設置台灣世界展望會捐款箱，並每售出一份茶食甜點─黑糖丸子，將提撥5元捐入台灣世界展望會「愛心送餐」服務，關懷國內弱勢兒童的健康成長。

展望會南區辦事處主任林惠君感謝翰林國際茶餐飲集團的愛心，她表示，當經濟弱勢家庭遭逢急難變故，經濟重擔與眼前難關往往會讓孩子和家長對未來失去信心、盼望，需要有人及時拉他們一把。世展會也邀請民眾捐款支持飢餓三十人道救援行動，並報名參加7月14日至15日於高雄巨蛋體育館舉辦的飢餓勇士大會師，為世上遭受糧荒、天災、戰火、急難的兒童及國內特殊景況家庭發聲。飢餓專線：（06）221-5800。