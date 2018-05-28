最美麗海灣文化 澎湖202號縣道開幕了

湖東社區自行製作的控窯，重現早期土窯雞的美味。（記者劉禹慶攝）

2018-05-28 13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本島以往旅遊模式分為南環、北環線，但位居島中心的202號縣道之美，卻被忽略，在行政院農業委員會水土保持局大力支持下，與湖東社區合作，集合湖西鄉鄰近8村，規劃低碳永續輕旅行，點亮澎湖202線最美麗海灣文化資源。

今日開幕儀式，由水土保持局長李鎮洋、澎湖縣政府農漁局局長陳高樑、湖西鄉鄉長吳政杰等人陪同下，與40多名來自臺灣各地的遊客，一同參與在地社區所精心規劃的澎湖202線里海永續旅行加值推廣活動，吳政杰表示，由南寮村開始，延伸至湖東村，未來還朝向湖西村發展，串聯出湖西好鄉。

澎湖202線區域亮點規劃，以里海永續發展為願景，集合湖西鄉青螺、紅羅、白坑、湖西、湖東、北寮、南寮、菓葉等8處農漁村社區為主要示範區域，計畫將當地的自然漁法、友善環境耕作、漁夫私房菜、低碳漁貨產銷、永續漁法推廣、硓????石及防風農事體驗等傳統產業、文化、技藝，透過海洋餐桌、硓????石藝、食農教育等軟硬體規劃，建立與海洋生態共存、循環再生的新生活體系。

湖東社區總幹事許政忠表示，此次活動以里海生活及環境教育為主題，規劃有里海淺潮海味農漁事、雞善嶼與錠鉤嶼巡航、魚尺製作、潮間帶探索、抱墩疊礅等活動，透過學習在地農漁夫的日常生活體驗，呈現奎壁澳農漁村社區在有機農業、低碳旅遊、在地飲食等敬天禮地精神，並以學習、體驗、無毒及環保為訴求。