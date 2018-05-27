太扯！讓業者見到檢舉人 稽查員遭停職

2018-05-27 18:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名蘇姓鄉民，檢舉鹽埔鄉一家堆肥廠涉嫌排放廢水，結果屏東縣政府環保局稽查員竟讓工廠人員直接向檢舉人當面說明，檢舉人擔心身家安全，全程錄影發佈於臉書，大嘆「我應該不用發表不自殺聲明吧？」。

事發在本月24日，曝光檢舉人的風波越演越烈，環保局公開致歉，停止該稽查員稽查職務，今天（27日）送政風調查，該員在環局服務已近20年；環局也強調除將查明是否有洩漏個資事實外，也將深入查核是否有舞弊情形。

蘇姓鄉民表示，當天下午跟環保稽查人員會同前往堆肥場，到廠外查排廢情況，稽查員進廠採樣，再從廠房出來後，「竟然帶著被檢舉的廠商來向我解釋」，請問這是環保單位洩漏檢舉人資訊給被檢舉工廠的SOP（標準作業程序）嗎？

環保局今天透過新聞稿聲明，當事人對該案已多次陳情，也曾親自會同稽查員到場，對環局相關查處結果也常於社群網站中發佈，陳情人並未隱藏其個人身分，縱使如此，讓陳情人和廠商碰面解釋案件，並不符合稽查處理程序，造成陳情人困擾。

蘇姓鄉民今天下午獲悉後表示，他在臉書發布相關訊息，不代表身分可以曝光，尤其在此之前，業者根本沒有見過他，「真的太扯了！」，接下來希望縣府不要模糊焦點，還是要把環保案查清楚。