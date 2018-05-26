台中「印樣白冷圳」紀錄片 政大中文影展世界

2018-05-26 20:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府新聞局出品、金馬獎最佳導演黃信堯最新作品「印樣白冷圳」，今天在「政大中文影展」舉行世界首映。新聞局長卓冠廷表示，有幸與黃導演合拍紀錄片，藉由罕見的「無對白」式拍攝手法，讓人「凝視」這偉大工程。

卓冠廷在政大中文影展首映會指出，台灣民眾對於日本建築師八田與一興建的嘉南大圳均耳熟能詳，但台中也有一個非常偉大的白冷圳灌溉工程，設計者為磯田謙雄，當時可說是亞洲最長，工程難度最高，以「倒虹吸管」原理打造的灌溉水圳，也因此工程引進大甲溪豐沛水源，才孕育出全國知名的新社香菇、枇杷、葡萄、桃子、花卉等農產品。

為讓世人了解這段故事與歷史，市府與黃信堯導演合作拍攝紀錄片，他以在台灣極為罕見「無對白」式的拍攝方式，記錄這項重大工程，並著重在現狀的點點滴滴，讓觀賞者可以重新思考一切，對於這段工程史有更多認識與體驗。

卓冠廷表示，市長林佳龍非常支持，希望台中市政府每年都能支持至少一部的紀錄片拍攝，尤其在此部紀錄片的拍攝過程中，新聞局全程尊重導演的創作理念，並全力給予支持與協助，期待好作品被大家看見。

黃信堯指出，歷史上有許多知名水利工程已停用，只能供後人瞻仰，然而白冷圳從上世紀20年代完工至今仍在使用，經歷過921地震的整修，仍然是一條「活」的水圳。

黃信堯強調，白冷圳的歷史與重要性在許多文獻已經記載，他重新思考白冷圳與人的關係，所以他每到一處拍攝時，決定先沉澱心情聆聽當地的水聲、風聲，感受白冷圳帶給他的想像，最後完成的「印樣白冷圳」也希望引領觀眾透過｢凝視」影像與聲音，不僅關注水圳本身，更從大甲溪的源頭合歡溪，展開一段水的公路旅行，重新詮釋「水」、「土地」與「人」之間的連結。

黃信堯也特別感謝台中市政府，在紀錄片拍攝期間，市府皆相當尊重自己的影片風格及創作方式，讓他有機會將他所實地觀察到的白冷圳呈現給大家，這部作品可說是他目前創作中片長最長的作品。