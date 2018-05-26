黃色小鴨創作者霍夫曼 嘉縣發表新作泡泡樹蛙

黃色小鴨創作者弗羅倫泰因．霍夫曼在他的新作「泡泡樹蛙」前留影。（記者曾迺強攝）

2018-05-26 16:45

〔記者曾迺強／太保報導〕嘉義縣政府邀請國內外藝術家製作12組地景藝術品陸續完工，今天辦發表會邀請藝術家暢談創作理念，其中，國際知名藝術家黃色小鴨創作者弗羅倫泰因．霍夫曼為嘉縣創作的「泡泡樹蛙」，以2隻蛙間連結起愛心形狀的泡泡，帶出藝術家對動物傳達愛意的擬人想像，也象徵對世界的關懷與愛。

嘉義縣文化觀光局今天舉辦「嘉義縣國際地景藝術創作展」藝術品發表會，邀請霍夫曼、在地藝術家王文志、侯連秦等人解說創作理念。

霍夫曼說，他雖沒看過諸羅樹蛙，但知道該物種是分布在台灣雲嘉南的特有種，他以2隻綠色與褐色的蛙吹出粉色泡泡的造型，表達對台灣的熱情與熱愛；他還說，泡泡交融有「愛」的意涵，「可能很快破掉、也可能會永遠持續」，呼籲愛侶來看作品後，要更相親相愛。

嘉義縣前年舉辦國際地景藝術創作，邀請國內外藝術家設計作品，策展公司再回饋國際知名藝術家黃色小鴨創作者弗羅倫泰因．霍夫曼，及國內雕塑家彭郡茹各一件作品；霍夫曼的創作費用為250萬元，製作安裝費用為150萬元，彭郡茹的作品材料設計費用為90萬元，總共490萬元，此為加值方案，縣府不需再另外付費。

霍夫曼作品「泡泡樹蛙」材質為不鏽鋼烤漆，高550公分、寬915公分，厚20公分。嘉義縣長張花冠說，「泡泡樹蛙」，是這次地景藝術中最大之作，以生動、活潑技巧，3D錯視效果的手法，勾勒出諸羅樹蛙造型，展現嘉義縣活躍的一面。

這次發表的12組藝術品，12位藝術家分別來自荷蘭、匈牙利、日本、中國、台灣共5國，裝置於縣府廣場者有霍夫曼創作的「泡泡樹蛙」、彭郡茹創作的「大地迎風」、日本藝術家田中等創作的「水波映月」、荷蘭藝術家卡倫．范．歐曼仁的「循環」作品、在地藝術家侯連秦創作的「家」。

展示在嘉朴公路及朴子三路口轉角綠地者為李紫晴創作的「花園」；裝置於太保市東勢公園者為王文志作創作的「飛」、鄧善琪創作的「翱翔天際」、黃沛瀅創作的「坐看雲起」；裝置於嘉義縣表演藝術中心的有匈牙利藝術家約瑟夫．維希創作的「哈囉！嘉義」、戴耘創作的「記憶的台階」、鄭陽晟創作的「攜手相伴」。