招生季節來臨 大清水中港區升學博覽會登場

2018-05-26 17:03

〔記者張軒哲／台中報導〕畢業季節來臨，為了讓清水與沙鹿地區學子了解鄰近學校辦學概況，大清水中港區升學博覽會今日在清水高中熱鬧登場，包括靜宜大學、弘光科技大學、清水高中、中科實中、沙鹿高工、中港高中、龍津高中、嘉陽高中等校均設攤介紹學校特色或提供體驗，吸引眾多國高中生與會，場面熱鬧。

今日開幕活動，各校校長及嘉賓都親自蒞臨，並獻上祝福，希望每位莘莘學子都能透過今天的活動，認識社區學校，做出最好的升學選擇。此外，升學座談會也邀請靜宜大學、弘光科技大學及嘉陽高中等學校，分別針對學生未來選擇高中或高職，到進入大學或科技大學的進路規劃，提供家長參考意見，希望能夠幫助國中畢業生，做出最好的決定。

清水區黃姓家長表示，以前都要一間一間學校去認識，花了很多時間和力氣，今年可以一次對這些學校有所了解，還邀請大學參加，真的很方便，讓大家可以體認到未來孩子的進路選擇。

各校將最具代表性的課程或作品，呈現出來。有靜態展示，也有實作體驗，讓所有來賓和學生，都收穫滿滿。此外，還有弘光科技大學跆拳道、嘉陽高中熱舞社、時尚走秀社、健康操、中港高中跆拳品勢、沙鹿高工童軍社等社團演出，讓現場氣氛更加活絡，與會的家長及同學，對於海線地區的學校特色及活力，有了深刻的印象。

清水高中校長賴昭呈表示，海線地區學校，都有其特色與資源，今年不管在升學、比賽表現，都有非常亮麗的成績，趁著今天這個機會，認真去認識每一所學校，做出最正確的選擇，相信這也是教育部推動就近入學的真正用意。