經濟學家發現：婚禮支出高 離婚機會比較高

上週的英國王室公布哈利王子與美國演員梅根馬克爾的王室世紀婚禮，豪擲美金近4500萬（約新台幣13.46億元）。（法新社）

2018-05-26 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕上週英國王室舉辦哈利王子與美國演員梅根馬克爾的王室世紀婚禮，因豪擲美金近4500萬（約新台幣13.46億元）而備受爭議。現傳有經濟學家研究發現，婚禮支出較高的，離婚機會比較高，其中原因之一為金錢上的憂慮，婚後面對償還婚禮的債務讓他們備感壓力。

根據《經紀學人》報導，兩位埃默里大學經濟學家進行的研究發現，在收入、教育程度、種族相同條件的夫妻中，以較高預算結婚的人，更有可能離婚，意味著豪華婚禮也不是永恆幸福的保證。

市場研究公司Splendid Insights調查發現，那些在婚禮花費超過50萬美元（約新台幣1496萬元）的新人，他們對於是否能給賓客帶來美好印象美好比財務預算來的更重視，另外，針對就「婚禮反映一定程度的成功」而言，他們執著度較於婚禮預算低於1萬美元（約新台幣30萬元）的新人高5倍。

此外，調查也發現，婚禮支出最高的群組也更加倚賴財務上的協助，只有不到一半的新人自己負擔婚禮的支出，而支出最低的群組，達5/6自己負擔婚禮的支出。