保健》想減肥快看！ 鼻腔塞入這個有望減重

以色列拉賓醫療中心研究人員研發的NozNoz，塞入鼻子後可降低嗅覺進而減少食欲，藉此達到減重的效果。（圖擷自NozNoz官網）

2018-05-25 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕全世界無時無刻都有人在減肥，以色列拉賓醫療中心研究人員為此研發出一款名為NozNoz的物品，把它塞入鼻子裡可降低嗅覺進而減少食慾，藉此達到減重的效果。

據《鏡報》報導，過去的研究顯示，食物的氣味和人類的嗅覺，對於飲食攝取量會有重大影響。以色列科學家在這樣的基礎上，設計出柔軟的矽膠鼻腔塞子，可以降低嗅覺能力但不會影響呼吸。

為了測試該物品，研究人員找來65名過胖成年人，其中37人每日穿戴鼻腔裝置，另外28人每天以鹽水安慰劑滴入鼻孔。所有參與者每日飲食只吃500卡熱量，並且每兩週進行一次訪查。

研究人員在研究開始和結束時對每個受試者的體重、嗅覺、葡萄糖、胰島素和血脂含量進行測量，結果顯示，穿戴鼻腔裝置的人嗅覺顯著下降，而使用鹽水安慰劑的人則沒有效果。當然，每天只吃500大卡讓兩組人員都減重了，但對於年齡在50歲以下的受試者而言，佩戴鼻腔裝置的人的體重減輕更多。

科學家透露，50歲以下的人使用該物品後，對糖分、人造甘味劑和過甜飲料的飲食偏好顯著降低。一套NozNoz要價89美元（約新台幣2665元），將於6月開始販售。