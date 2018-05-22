少吃多動≠減肥成功！ 營養師：矯正骨骼、顧好腸胃也能瘦

營養師指出，顧好腸胃、矯正骨骼、適當增肌都是減脂的關鍵。示意圖。（情境照）

2018-05-22 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕除維持運動習慣，不少人也將「少吃多動」奉為減肥圭臬；營養師則指出，若想瘦下來，其實有3件事也必須注意，就連調整骨骼、體態，都能成為變瘦的關鍵。

根據《ETtoday健康雲》報導，營養師林上筳表示，想要積極減脂，除養成規律運動的習慣，顧好腸胃、矯正骨骼、建造肌肉也是3件與減脂息息相關的事。

林上筳指出，強化身體的營養吸收、廢物代謝功能，為減脂的首要任務，若顧好腸胃，不僅膚質會改善，免疫力也會增加，另外，透過刺激消化酵素及消化液的生成來平衡體內賀爾蒙，會有效促進營養吸收，排除宿便，進而代謝多餘脂肪。

林上筳進一步解釋，現最熱門的整骨技術為矯正輕微的「骨骼不正」，骨骼的歪斜，與脂肪分布有相當大的關聯，透過矯正骨骼，再搭配攝取適量營養、有效的肌力訓練，會對減脂有幫助，更能練起民眾的無力肌。

另外，許多人都會認為重訓是健美先生的專利，林上筳也說，想要擁有翹臀、小蠻腰，或是擺脫掰掰袖、大腿肚、腰肩肉，「都是從減脂增肌開始」，她也提到，適量強健肌肉，不僅能美化體態，更能預防老化、保護骨骼，甚至可緩解長期的腰酸背痛。