過胖害人逃生受阻 大叔痛定思痛減掉近148公斤！

加拿大現年43歲大叔伯西（Tony Bussey），在森林大火登上疏散飛機時，因為自己567磅（約257公斤）的身軀占去兩個機位，使得另一人只能等候下一班飛機，讓他決定減肥，2年以來瘦了326磅（約147.8公斤）。（圖擷自「CBC NL」推特）

2018-04-08 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕天下無難事，只怕有心人！加拿大現年43歲大叔伯西（Tony Bussey）在2016年5月麥克墨雷堡森林大火時，登上疏散飛機想要離開，赫然發現自己567磅（約257公斤）的身軀必須占去2個機位，使得另一個人只能搭下一班飛機，他痛地思痛決定減肥，2年以來已瘦了326磅（約147.8公斤）！

據《CBC》報導，伯西說，看到有人因為他太胖而沒有座位，只能繼續等下去，他瞬間感到自己必須為此做些什麼。伯西透露，當時自己一直在想，那位上不了飛機的民眾，可能是某人的妻子或丈夫，或者是某人的父母或家人，而那位民眾的家屬們正在等待親人回家，但他卻胖到阻撓一個家庭的重聚。

伯西說，火災後他住在艾德蒙頓（Edmonton），開始了減肥之路，沒有接受任何減肥手術的他，靠著飲食和走路運動減掉326磅。伯西指出，自己主要是吃低碳水化合物和高蛋白飲食，吃雞肉會剝掉雞皮，用蔬菜沙拉取代薯條。他回憶，以前連走到停車場都是難以辦到的事，但自己逐漸增加步行時間，從5分鐘變成10分鐘再慢慢疊加。

伯西現在已減少一半以上的體重，原本穿66號牛仔褲的他改穿34號牛仔褲。醫生表示，因為體重減少很多，伯西身上大約有20磅到30磅（約9公斤至13.6公斤）多餘的皮膚，伯西計畫動手術去除，並打算進健身房鍛鍊。

談到自己的下一個目標，伯西透露他想去跑馬拉松，並回到紐芬蘭與拉布拉多省旅行，那是他自從18歲搬離以後，由於身體太胖不便長途跋涉就再也沒有回去的家鄉。伯西希望自己的故事能夠激勵其他人，因為他41歲才開始減肥，而且是567磅的大胖子，如果他都能夠做到，那麼任何人也都可以達成減肥的目標。