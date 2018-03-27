減肥後脂肪跑哪去？98％專業醫療人員都答錯了！

無時無刻都有人在減肥，但那些被減掉的脂肪跑到哪裡了呢？一項調查顯示，這個問題連98％的醫療專家都答錯了！（美聯社）

2018-03-27 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕世界各地無時無刻都有人在減肥，但那些被減掉的脂肪跑到哪裡了呢？一項針對150名專業醫療人士的調查顯示，這個問題連98％的專家都答錯了！

據《CNN》報導，有些人認為脂肪會轉換成肌肉──但這其實是不可能的事；有些人則覺得減肥後的脂肪從結腸離開了，也就是變成排泄物的一部分。最常見的誤解是以為脂肪轉化成能量，不過這違反了化學反應的物質守恆定律。

這項調查收集到許多錯誤的回答，150名專業醫療人士裡只有3人答對。那麼，脂肪到底跑到哪裡去了呢？正確的答案是脂肪轉化為二氧化碳和水，二氧化碳從呼吸系統呼出體外，水則加入人體的循環，最後作為尿液或汗液流出。

假如民眾減掉10磅（約4.5公斤）的脂肪，那麼有8.4磅（約3.8公斤）會從肺呼出體外，剩下的1.6磅（約0.7公斤）變成水。換句話說，人們減掉的大部份體重到最後都是從呼吸系統離開。

事實上，人類吃進的碳水化合物、酒精也都是轉化為二氧化碳和水，蛋白質也差不多如此，除了小部分會變成尿素和其他固體，之後會隨著尿意排出。

有人可能以為既然脂肪會轉化成二氧化碳，那麼通過加快呼吸速度不就可以減肥？不幸的是，如果要達到這種地步，會產生「過度換氣」的症狀，屆時將會頭昏暈倒，唯一能夠保持意識又增加二氧化碳排出的方法，就是透過肌肉的活動。

對大部分人的好消息是，只要站起來試穿衣服，就會讓新陳代謝率增加了1倍多，如果人24小時都在試穿衣服，那麼就會呼出超過42盎司（1200公克）的二氧化碳，更現實一點，去散步會使新陳代謝率增加3倍，就算是做家事如烹飪、吸塵和掃也會增加。

最確切的脂肪轉換數字是，代謝100盎司（約2834公克）的脂肪要消耗290盎司（約8221公克）的氧氣，從而產生280盎司（約7937克）的二氧化碳和110盎司（約3118克）的水。也就是說，每減掉100盎司脂肪，一定會呼出280盎司二氧化碳。