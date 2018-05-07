「明天就開始減肥！」 日調查：49.％女性隔天秒破功

日本針對民眾的「減肥動機」做出調查，發現高喊「明天開始減肥」口號的人，最後只有5成的民眾會付諸行動。 （情境照）

2018-05-07 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕美食當前，對許多人而言，減肥永遠都是「明天的事」！日本最近針對民眾的「減肥動機」做出調查，發現高喊「明天開始減肥」口號的人，最後只有5成的民眾會付諸行動。

日媒《sirabee》針對日本當地共1332名男女展開調查，受訪者年齡約落在20歲至69歲之間，根據調查結果，高喊「我明天就開始減肥」，卻「從來沒成功過」的男性佔了23.9%、女性則佔了49.4%。

報導指出，若日本女性碰到「衣服穿不下時」、「拍照看起來變胖時」、「被別人的一句話『激到』時」等3種情況，將會燃起她們減肥的意志和動機；20至39歲的女性指出，當自己發現公司制服變緊，或逛街時看到喜歡的衣服都穿不下時，就會感受到該減肥的「危機意識」、另外，20多歲的女性也表示，若和心儀的男生拍照後，卻發現自己「臉比較大」，看起來變胖時，只好提醒自己該開始減肥。

最後，不少女性也透露，心態多少會受到周遭言語的影響，即使旁人只是不經意的說「你好像有點胖」，或開玩笑的表示「最近怎麼有點『豬』？」，這些話語傳到女性耳中，都會轉為減肥的動力，另外也有女性坦言，若有專業醫師建議「要為健康著想」，也會聽取建議，乖乖開始減肥、減重。