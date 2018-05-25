吃過楊梅嗎？ 雲林出產楊梅1斤300元

東魁楊梅，水份豐富，滋味濃郁，甜度可達12度。（記者詹士弘攝）

2018-05-25 16:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕楊梅這種水果，多數人都聽過卻沒看過，更不用說吃過了！林內鄉民陳毓麟因思念在中國出差時吃到的楊梅，回雲林林內買種苗種植，除了本土品種外，還有果實較大的東魁，由於楊梅較為野生，不噴農藥也長得很好，每台斤可賣到300元。

今年已64歲的陳毓麟，過去在北部經商時，常到中國出差，曾吃過中國果實較大的楊梅，回到台灣想吃卻買不到，8年前退休回老家林內，見後院有2分大的農地，又思念楊梅的特殊滋味，決定在自家後院種楊梅。

陳毓麟說，楊梅野生性很強，不太需要照顧，更不用噴灑農藥，可以無毒方式，種植3年後開始量產，平均一棵樹可產100台斤楊梅，但種植過程中也必須注意，如果過分修枝，會造成落果，施肥過度，長葉不長果，這是他幾年來的種植心得，近年來他也自行育種，有意種植的民眾，也可購買自種。

陳毓麟種有三種楊梅，土楊梅果實小，但滋味濃郁，因個頭較小，每台斤賣100元，另果實大一點的黑碳楊梅，果實較黑，嚐起有一股碳味，每台斤賣250元，最大的是東魁楊梅，水份豐富，滋味濃郁，甜度可達12度，最受歡迎，每台斤賣300元。

由於產量有限，陳毓麟的楊梅幾乎只接受訂購，不乏顧客、企業家，最近有許並思念故鄉滋味的中國籍新住民，一次就賣10盒。

林內鄉農會推廣部主任陳俊吉表示，楊梅產季到6月中旬結束，想品嘗的民眾手腳要快。訂購電話：0933776212。

64歲的陳毓麟（左）在雲林種出優質的楊梅。（記者詹士弘攝）

64歲的陳毓麟（左）在雲林種出優質的楊梅。（記者詹士弘攝）