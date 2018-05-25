111年歷史鼓山國小改建完成 新校舍長這樣

2018-05-25 14:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕創立於1907年、有111年歷史的鼓山國小，原校舍老舊，市府投入1億1千萬元改建，全校師生只能暫時到組合教室上課，高雄市新工處今天宣布新校舍改建完成，師生下學期就有新教室上課。

鼓山國小創校時原名「打狗尋常高等小學校」，是簡稱「一小」的打狗第一小學校，專收日本人高級官員及殷商子女，是日治時期的貴族子弟學校。

該校校齡在高雄市僅次於旗津國小、苓洲國小，幾年前原有3棟校舍經過檢測，發現有耐震能力不足、磁磚剝落、屋頂滲水、走廊積水等情形，為了給師生一個安全的學習空間，市府投入1億1千萬元，去年2月起進行改建。

施工期間，全校297名學生，只能暫時到操場旁的組合屋教室上課。

負責施工的新工處，將3棟校舍一次拆除，，重建為一棟4層樓的教學辦公大樓，外觀與校方多次討論，融入哈瑪星社區發展的歷史脈絡，採用百年前校舍建築風格，沿用日治時期房屋拱形迴廊、紅磚外牆、斜屋頂的古典建築特色。

新工處指出，新的教學大樓容納12間普通教室、10間專科教室、1間活動中心兼禮堂，帶入綠建築手法，並保留校門口老校友最懷念的老榕樹。

鼓山國小校舍重建，特別降低樓層數與高度，讓人從學校前方，就可望見學校後方半山腰的武德殿，目前新校舍已完成改建，正申請使用執照，全校師生下個學期就能告別組合屋，搬回全新的教室上課了。