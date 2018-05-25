龍肚國小豐收季 割禾謝恩情

龍肚國小學童種稻課程，體會耕耘後流汗後的豐收。（記者黃佳琳攝）

2018-05-25 14:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」龍肚國小今天舉辦學童種稻體驗課程，在師長和當地里長、志工媽媽的帶領下，孩子們手握稻禾割下稻穗，雖然汗流浹背，但體會耕耘後流汗後的豐收，展現在每個孩子笑靨中。

鑑於現今農村被邊緣化，農村的孩子對於自己的文化是陌生的，因此，龍肚國小自2005年起設計稻作的體驗活動，傳承悠久的勞動教育校風，在畢業典禮前的畢業週，透過收割稻子，新鮮稻米日後除了會製成各種客家米食讓全校師生品嚐外，也當作學校的午餐主食。

即將畢業的六年級學子，也利用校園農園栽培的蔬菜，料理豐盛的謝師午宴感謝師長，校方還特別舉辦「把這份勤傳下去」的儀式，讓五年級孩子從六年級大哥哥大姊姊手中接下鋤頭、書本與稻穗，除了延續稻作課程，也象徵農人勤勞的精神及有機耕作的愛鄉護土理念會在龍肚一代一代傳承下去。

六年級的準畢業生黃靖惠說，她好捨不得離開這片稻田，將永遠記得蒔禾、割禾的歡樂；而三年級的陳冠熏則表示，他記得寒假時，同學們一起下田撿福壽螺，如今已長成黃澄澄的稻田，天氣炎熱，更讓他們知道爸爸媽媽們割稻的辛苦。