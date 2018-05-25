最容易受騙的星座前5名曝光！第一名居然是...

容易受騙的前五名依序為射手、天秤、雙魚、處女、天蠍。（記者楊心慧攝）

2018-05-25 13:28

〔記者楊心慧／台北報導〕暑假即將到來！不少學生會趁暑假賺取打工費，但詐騙集團也瞄準這些年輕人，一有不慎恐落入求職詐騙陷阱，勞動局今特別開記者會，現場邀請豆花妹蔡黃汝、星座專家艾莉絲到現場分享經驗，艾莉絲也解析最容易被騙的星座前五名，提醒年輕人千萬要小心！

艾莉絲指出，容易被騙的第五名為天蠍座，由於天蠍的人對事情很容易起疑，但在調查過後若發現沒問題，就會很相信對方；天蠍座最容易被騙的對象是周遭親友，他們對親友信任度高，往往會缺少危機意識。

艾莉絲說，第四名則為處女座，他們對於理財投資的議題最招架不住，只要有人說某項投資的報酬率很高就會容易上當，尤其他們很固執，若親友勸他們再多考慮，反而會推使他們去嘗試。第三名為雙魚座個性迷糊單純，如果被推銷物品往往都會買下，容易落入圈套中。

「天秤座為第二名，他們屬於腦波弱的星座，有時可能別人稱讚一下他們就會飛起來，而放下警覺，也因此容易受騙，他們在求職時，會看若是大公司或是公司門面好，就會認為是好公司。」艾莉絲說道。

艾莉絲表示，最容易受騙的星座第一名為射手座，射手座的人非常好騙，他們相信人性本善，甚至有時候被騙還不敢相信居然會遇到壞人，由於他們容易相信別人、個性也較單純，對事較無警覺。

蔡黃汝在現場也分享過去求職打工的經驗，透露當時是去豆花店打工其實是在路上被搭訕，她當下給了電話，事後才警覺應不該給，不過對方打給她，請她去面試後，她認真上網做了功課，發現真的有這家豆花店，也實地去勘查後發現沒問題才前往應徵。蔡黃汝提醒年輕人，找工作時要提早警覺防止被騙。

針對求職防騙，勞動局長賴香伶提醒，應徵面試時不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作等七不做，另外最好找人陪同、對任何事情存疑等。