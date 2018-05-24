醫病》20年甲亢病婦未定期治療 昏倒送醫險丟命

2018-05-24 20:34

〔記者王俊忠／台南報導〕有20年甲狀腺機能亢進病史的6旬林姓婦人，多年來未定期回診、服藥，一回昏倒在住家客廳，被家人發現送醫救回一命。就醫期間，醫師檢查發現其甲狀腺機能亢進持續存在，為她治療、追蹤。醫師提醒有甲亢病史者需定期治療、服藥，若未妥善治療控制，有可能引發致命危機的甲狀腺風暴。

因為未定期接受治療，林婦出現連續10幾天噁心、食慾不振、心悸和呼吸急促加劇，身體越來越虛弱，竟至昏倒送到衛福部台南醫院急救。經醫護檢查血壓尚穩定，但心跳很快合併心律不整，胸部X光顯示心臟肥大，幸緊急處理回復意識，患者甲狀腺檢測報告仍是高能症（即機能亢進），接受規則治療與服藥。林婦告訴醫師說「這次學到教訓，不能再對甲亢放任不管」。

台南醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師劉貴文表示，甲狀腺位於頸部前下方，即氣管前方、甲狀軟骨下方，它分成左右兩葉，看起來像一面盾牌，故名「甲狀」腺，甲狀腺會製造分泌荷爾蒙（T4、T3）；而甲狀腺高能症是指此腺過度製造和分泌荷爾蒙造成的甲狀腺機能亢進，常見症狀有心悸、體重減輕、怕熱、顫抖、焦慮。最常見致病原因是葛瑞夫茲氏病，患者典型症狀有雙側甲狀腺腫大、凸眼、甚至脛前黏液水腫。

劉貴文說，甲亢症好發於女性，男女比約1比5，有自體免疫甲狀腺疾病者易患此症，有家族遺傳也有後天環境因子，如壓力、抽菸、感染、過多的碘、生產後等因素；提醒甲亢患者要避免吃海帶、紫菜、昆布等含碘食物、少喝咖啡、茶等含咖啡因飲料。