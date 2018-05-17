保健》預防學童近視 醫師提「2不3要」

新北市衛生局今天舉行學童護眼方案記者會，中華民國眼科醫學會前秘書長蔡景耀（後排左）指出，掌握「2不3要」原則，能有效預防近視。（記者賴筱桐攝）

2018-05-17 11:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕近視是學童常見的眼疾問題，根據新北市教育局統計，105學年度國小一、二、六年級的視力不良率分別是28%、34%、67%。醫師表示，學童越早得到近視，度數增加越嚴重，變成高度近視的機率大幅提高，掌握「2不3要」原則，能有效預防近視。

新北市衛生局今天舉行學童護眼方案記者會，中華民國眼科醫學會前秘書長蔡景耀指出，6歲以前是學童視力黃金期，學齡前主要打擊斜視及弱視，免於失明風險，國小最嚴重的問題是近視，年紀越小近視，度數增加越嚴重，罹患高度近視的機率很高，主因是小朋友身高在長，眼軸也跟著長，近視會刺激眼軸不正常拉長，造成度數逐年增加。

蔡景耀表示，近視者將引發其他的眼部疾病，例如罹患白內障的機率是一般人的5倍、得高青光眼機率是一般人的14倍、視網膜病變比正常人高出22倍，黃斑部病變更是正常人的41倍。

蔡景耀說，預防近視應掌握「2不3要」原則，「2不」指的是避免不良使用習慣、不要過度使用眼睛，「3要」指的是要有好的使用習慣、要有好的生活習慣及要定期檢查，例如每用眼30分鐘休息10分鐘，飲食均衡，多吃綠色蔬菜，多到戶外運動，少用3C產品等，都能保護眼睛、遠離近視。