醫病》男子睜眼只見「金光閃閃」 原是乾癬惹禍

2018-05-15 16:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名36歲許姓男子，因右眼紅腫、疼痛，一開始先自行買眼藥水點藥，卻不見效果，只好到眼科看診，眼科醫師先以結膜炎藥水治療，但症狀還是沒改善，甚至「眼前出現金光閃閃」，視力變得更模糊，經轉往風濕免疫科檢查，確認是乾癬症引起的虹彩炎，患者也想起頭皮曾有乾癬，沒想到停藥多年卻在眼睛復發，醫師提醒眼睛不舒服最好就醫檢查，避免情況惡化。

亞大醫院眼科主任梁中玲今天表示，這名患者到院時，右眼疼痛且紅腫，一開始懷疑是結膜炎，但患者表示沒感冒，因此排除感染性的「病毒性結膜炎」，以及空汙造成的「過敏性結膜炎」，先以一般結膜炎的藥水治療。

但患者用藥後病況不但沒改善，回診時還告知，「眼睛打開時前面一片金光閃閃」，懷疑是風濕免疫疾病所引起，立即轉診由風濕免疫科醫師、副院長蔡肇基進行診治，果然發現是乾癬發作，趕緊以口服藥物治療，患者也想起，多年前頭皮曾有一小塊乾癬，但已經停藥多年，沒想到會在眼睛復發。

參與治療的小兒眼科主任彭美玲指出，一開始觀察患者的四肢和臉部，都沒有發現乾癬的皮膚症狀，後來發現罹患臨床上不常見的虹彩炎，經跨科醫療團隊合作，終於揪出元兇調整用藥，順利讓患者視力恢復正常。

梁中玲指出，一般常見的紅眼症是病毒性結膜炎，一開始會先單眼出現症狀，不到一星期就會雙眼都變紅眼，若超過一星期還是僅一眼紅眼，就可能是其他原因引起，須進一步檢查釐清。

梁中玲也提醒，許多疾病會以眼睛症狀來呈現，民眾若是風濕免疫疾病的患者，要配合醫師指示服藥，每個人一年也最好做一次眼睛檢查，若出現眼睛不適，更要避免自行買眼藥水，以免情況惡化損及視力，嚴重的話甚至有失明的危險。