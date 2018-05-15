醫病》38歲熟女卵巢早衰不孕 紡錘體鏡定位術協助順利產子

2018-05-15 16:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕38歲的熟女因卵巢早衰，結婚6年無法懷孕，做試管嬰兒療程僅取出2顆卵，其中1顆又發育不足，茂盛醫院生殖醫學中心利用紡錘體鏡定位技術避免影響僅有一顆卵子受精胚胎發育，母節前夕熟女順利產下男嬰，升格當媽媽。

茂盛醫院院長李茂盛指出，近5年來發現卵巢早衰症候群有年輕化趨勢，不少才30出頭歲的女性甚至有人才27、28歲，就已有卵巢早衰情況，這名38歲的江小姐經檢查有卵巢功能退化情況，評估恐在1、2年內就可能停經，建議她儘早進行試管嬰兒療程以利懷孕。

結果熟女打排卵針後僅取到2顆卵子，其中1顆又在培養的過程無法發育成熟，僅剩一顆卵子可以進行試管嬰兒療程。

茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤指出，卵子的染色體、基因均分布在紡錘體上，根據該院去年研究1200名高齡婦女的卵子，有近5成婦女的卵子紡錘體偏移角度超過15度，若未確定紡錘體位置，進行精蟲顯微注射時恐傷害到紡錘體，影響後續胚胎發育恐造成著床失敗。

林秉瑤指出，紡錘體鏡定位技術可在進行精蟲顯微注射時精準的避開紡錘體並順利達到受精的目的，讓卵子受精後順利發育，該熟女雖僅植入一顆受精卵不久即順利懷孕，更在5月8日母親節前夕，產下一名重2650公克的健康男嬰，今日順利出院。

從熟女升格為媽媽的江小姐說，以前她只愛自己，更愛買精品包，以為自己沒有特別愛小孩，如今生下兒子後，她的母愛大噴發，「拿10個愛馬仕包來都不換」。

茂盛醫院執行長李俊逸指出，利用非侵入性的紡錘體鏡定位術，能讓受精率提高到85%以上，因胚胎的品質也顯著提升，懷孕率也提高一倍，對於年齡較大或卵巢早衰的不孕患者來說是一項福音。