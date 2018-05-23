醫病》OL久坐腿腫如麵龜 原來是「它」作祟

2018-05-23 19:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名40歲郭小姐，因工作需長時間坐著，近日發現左腳腫脹如麵龜，並出現呼吸困難症狀，趕緊就醫檢查，發現除久坐造成血液遲滯，並罹患特殊的「髂靜脈壓迫症候群」，造成腹部到膝蓋的血流遲緩，出現「下肢深層靜脈栓塞」，因而出現水腫、呼吸困難症狀，所幸經「超音波溶栓導管術」配合藥物治療後，水腫等症狀消失恢復正常。

這名郭小姐因工作需長時間久坐，今年3月底開始左腳經常莫名抽筋，到4月底時突然發現左腳腫脹，一開始以為是骨頭有問題看骨科，但吃藥打針沒效果，隔了1天左腳更是腫到比右腳快大一倍，不但痛到無法走，還出現呼吸困難，家人趕緊送急診。

長安醫院心臟血管科醫師鄭詩璁表示，患者到院時發現左腳從小腿到大腿異常腫脹，經安排超音波檢查，發現因久坐造成血液遲滯，並查出在下腹部的髂靜脈被自己的髂動脈壓迫，出現特殊的「髂靜脈壓迫症候群」，造成血液流速緩慢，因而出現水腫和「下肢深層靜脈栓塞」。

鄭詩璁表示，患者因從下腹部、大腿一直到膝蓋都出現血栓，範圍實在太大，無法用傳統的藥物溶栓治療，除了在下腔靜脈置放「靜脈濾網」，攔阻較大血栓流向心臟，減少發生嚴重致命的肺栓塞風險外，並採用「超音波溶栓導管術」，在超音波協助下，以藥物打通血栓，讓血栓清得更乾淨、更快速，經住院治療後，已經恢復正常。

鄭詩璁也呼籲，平常需久坐久站的上班族，或長途旅行搭乘交通工具的民眾，都易產生下肢靜脈栓塞，建議約坐30分鐘到1小時就要起身走動或將腳伸直活動腳板，增進靜脈回流，避免阻塞，若發現腳腫脹更要及早就醫，避免危及生命安全。