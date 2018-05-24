遭逢巨變1天僅吃1餐 便當店老闆娘佛心舉動讓她邊吃邊哭...

一名媽媽自稱1天只吃1餐，便當只吃幾口，再打包帶回家給孩子吃，老闆娘不忍心，便替她加菜，叮嚀以後肚子餓了就來店裡用餐，讓她忍不住邊哭邊吃。（圖翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

2018-05-24 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕佛心來著！一名媽媽自稱一天只吃一餐，便當只吃幾口，再打包帶回家給孩子吃，老闆娘看了不忍心，便替她加菜，叮嚀以後肚子餓了就來店裡用餐，讓她感動又感謝。

該名媽媽在臉書「爆怨公社」發文說，這間便當店已經「好多好多年」，但「始終沒有漲價」、「一個雞腿便當80元」，並稱先前經歷開飲料店倒了、薪水領不到，以及2個月前遭逢妹妹過世等，老闆娘都默默看在眼裡，也知道她「一個人帶著孩子，東省西省的」。

該名媽媽指出，「每次都是餓到實在不行了，1天就吃這麼1餐」，自稱習慣下午4時許，去店裡買一個雞腿便當，「吃個2口菜，然後，先坐在便當店喝湯喝到飽，便當就包回家給孩子（發育期）當晚餐」。

該名媽媽提到，有一天她一樣買了80元便當，沒想到老闆娘竟「送上一碗滿滿滿的滷肉飯、一整大盤的菜」，還告訴她「以後餓肚子就來她這吃，已經為了家人的死亡心力交瘁，別再省著吃，活著的人還是得活下去」。

該名媽媽提及，「看到這滿桌的食物，我都一邊掉眼淚、一邊感激的吃著」，還忍不住大讚，「好人一定會有好報」。該篇貼文一出，引起網友熱烈回應，紛紛表示「老闆娘真的很棒」、「你要好好加油」、「用新台幣讓她下架」、「麻煩公開店家，好過去包便當」。