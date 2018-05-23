血型不相容 女兒勇敢捐肝救母

吳怡萱（右三）捐肝救母親路愛梅（坐輪椅）今天與醫療團一起切蛋糕慶重生。（記者方志賢攝）

2018-05-23 19:35

〔記者方志賢／高雄報導〕「感謝2個女兒及醫療團隊，一路陪我走下來！」55歲婦人路愛梅重度脂肪肝，導致肝硬化，需換肝才能活命，她的小女兒吳怡萱決定捐肝救母，高醫移植團隊克服母女血型不相容，以及患者抗B型抗體過高等問題，成功完成肝移植手術，路婦今天康復出院，不捨女兒捐肝救她，頻頻拭淚。

高醫大附設醫院今天（23日）為路愛梅舉辦出院慶生會，移植中心主治醫師張文燦說，路婦今年初因肝硬化，產生嚴重黃疸、腹水就醫，肚子大得像臨盆孕婦，腹水抽出1萬cc，隨時有生命危險，27歲小女兒吳怡萱決定捐肝救母。

參與手術高醫外科教授李金德說，這項移植手術難度很高，因為路婦血型是O型，小女兒是B型，母女血型不相容之外，路婦體內抗B型抗體，高達1:512，而移植手術需控制在1:4，路婦這麼高抗體價數，術後容易誘發排斥，手術可能失敗。

張文燦說，為讓移植手術成功，在移植前一個月給吳女抑制抗體形成藥物，並對路婦做10次血漿置換處理，把抗體數降到1:64，才進行肝臟移植手術。

上個月13日，移植團隊取下吳女體內60％肝臟，移植進路婦體內，並配合術後的脾動脈栓塞，避免路婦抗體誘發急性排斥，術後恢復良好，今天康復出院。

捐肝救母的吳女說，她與姊姊去年中旬赴澳洲打工，原本計畫工作2年，今年農曆春節休假返台，才發現媽媽肝硬化住院，兩人放棄澳洲工作，她身體狀況較適合，由她捐肝救媽媽，姊姊負責照顧，她們很高興能挽救媽媽的生命！

路愛梅（右）今天康復出院，不捨女兒（左）捐肝救她，頻頻拭淚。（記者方志賢攝）