「肉聲」多！連續高溫鳳梨快熟 外銷中國訂單大減

連續高溫「肉聲」鳳梨多，外銷訂單減少。（記者邱芷柔攝）

2018-05-23 18:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台農17號金鑽鳳梨正值盛產期，受到高溫少雨氣候影響，鳳梨產量「旺」過頭，且不耐存放的「肉聲」鳳梨多，影響貿易商下單意願，造成大量鳳梨回堵國內拍賣市場，目前產地價格每台斤平均只剩10元，屏東縣政府農業處預估，今年出口量恐比往年少3成以上。

屏縣農業處副處長鄭永裕指出，屏東鳳梨產量、種植面積居全台之冠，台灣每年約有3.5萬噸的鳳梨外銷，去年屏東鳳梨外銷量達1.8萬噸，外銷產值逼近40億元，近7成集中在中國，其次是日本、泰國、中東等地，今年中國開放進口中美洲等多個國家鳳梨，讓台灣多了許多競爭。

鄭永裕表示，在競爭壓力下，台灣近日受到連續高溫、南風盛行影響，鳳梨後熟加速，多轉為不耐存放、水分多的「肉聲」鳳梨，也讓貿易商對台灣下單轉為保守。

內埔農會推廣部主任黃道和表示，原本應該是梅雨時節的5月，卻出現「沒雨」情形，果農多利用肥培管理分批採收鳳梨，連續高溫讓鳳梨提前成熟，鳳梨盛產，外銷卻出不去，塞車情形就反映在拍賣價格上，每台斤17元是穩定的鳳梨價格，跌到10元已經不敷成本。

縣府農業處表示，5月陸續有西瓜、芒果、香蕉、玉荷包等多種水果同時上市，消費者選擇變多，可能也間接影響鳳梨銷量，除了加強展售、輔導農友肥培管理，縣府也會在外銷上持續努力，並透過食品加工等方式，舒緩鳳梨產量的壓力。