可全球直飛！國泰7月首航A350-1000 擬飛桃園機場

空中巴士最新A350-1000機型今年初曾來台展示；國泰航空引進後首航可望飛台北。（資料照，記者陳宜加攝）

2018-05-23 17:56

〔記者陳宜加／台北報導〕航空迷注意！國泰航空引進最新空中巴士A350-1000，即將交機，據傳首航預定7月1日從香港飛台北桃園機場，將是繼今年2月空巴巡迴來台展出後，正式飛進台灣的第一架A350-1000。不過，國泰表示，行程與時間表確定後，將對外公布。

航空情報網站「Airlineroute台灣」公布，國泰近日調整A350-1000XWB的飛航計畫，首航日期從8月1日提前至7月1日，且飛航第一條航線調整為香港─台北；另7月2日將首航曼谷、7月9日則首航飛往馬尼拉與新加坡。

A350-1000座位數達366人、較前一代A350-900更多，最大航程達8000浬，可以從台北直飛全球任一目的地，且降低25％耗油成本。星宇航空董事長張國煒也透露相中A350-1000，未來不排除引進，還想親自駕駛。

國泰A350-1000首航若真飛航香港─台北，將極具意義。香港─台北航線多年蟬聯全球最繁忙航線，近1年共計2萬8887個班次，平均1天高達79班，總載客數也高達654萬多人。

不過，「Airlineroute台灣」表示，國泰A350-1000預定飛航的航線與日期，可能仍將有後續調整。國泰也說，由於A350-1000新機尚未交機，航線行程與時間表也未確定，將待確定後對外公布，相信能創造討論熱潮。