觀賞「萬蟹奔騰」！新竹香山濕地賞蟹步道6月底開放

新竹市香山濕地內的台灣招潮蟹。（記者洪美秀攝）

2018-05-22 21:16

［記者洪美秀／新竹報導］延宕1年多的新竹市香山濕地賞蟹步道終於要在6月底開放了！市府產發處表示，香山濕地園區內的賞蟹步道先前因廠商完工後落跑，導致無法開放，經市府重新招標並配合教育園區濕地中心內部裝修工程，決定6月30日啟用，未來將限制觀蟹民眾，同時漲潮前後2小時封閉，以維安全及濕地環境。

市府產發處生態保育科表示，賞蟹步道去年3月就完工，但遇到廠商完工後因財務問題落跑，市府歷經重新招標及保固廠商的協助，進行教育園區濕地中心內部裝修及附近落日大道賞夕陽等工程，目前施工進度已完成8成，預定6月30日開放，未來將提供市民賞蟹觀潮賞落日的大平台及濕地生態教育園區。

市府產發處表示，長250公尺的賞蟹步道和教育園區濕地中心將成為最好的自然教育場域，未來濕地中心會提供NGO團體使用，也會展示濕地內的重要蟹種，透過圖片的解說，民眾可了解賞蟹步道的生態復育，同時也會有志工協助導覽，讓孩子能親近大自然。

產發處說，沿著賞蟹步道可欣賞湖邊招潮蟹、德氏仿厚蟹和萬歲大眼蟹、清白招潮蟹等多種螃蟹，「招潮蟹不再躲貓貓」，退潮時還可觀賞「萬蟹奔騰」的壯觀奇景，由於不少蟹種已回流復育，此處將成為重要的觀蟹生態場域。

產發處表示，賞蟹步道設計的弧度和彎道是根據螃蟹出沒地點與時間，步道距離濕地還有1公尺高，民眾站在步道上能就近欣賞豐富多樣的螃蟹物種，還能觀察可愛的彈塗魚與美麗夕陽，步道上的水泥塊是採預鑄水泥，減少對生態的影響，且隨著泥灘地到沙地，可欣賞不同種類的蟹。

產發處強調，未來賞蟹步道開放後，漲潮前後2小時將封閉步道，避免因漲潮而影響觀蟹，也維護民眾觀蟹的安全，另教育園區濕地中心也會委外招標，會有簡單的輕食及販售區和導覽教室，可能每梯次開放30人、限300人進入觀蟹，藉以保護香山濕地與賞蟹步道的多樣性生態物種。

延宕1年多的新竹市香山濕地賞蟹步道終於要在6月底開放了，此處將可觀賞萬蟹奔騰奇景，還可觀賞夕陽及生物多樣性。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地可觀賞萬蟹奔騰奇景。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地的賞蟹步道可看到德氏仿厚蟹蹤跡。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地可觀賞萬蟹奔騰奇景。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地的弧邊招潮蟹。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地的清白招潮蟹。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地可觀賞萬蟹奔騰奇景。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地上的萬歲大眼蟹。（記者洪美秀攝）

延宕1年多的新竹市香山濕地賞蟹步道終於要在6月底開放了，此處將可觀賞萬蟹奔騰奇景，還可觀賞夕陽及生物多樣性。（記者洪美秀攝）