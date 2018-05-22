聖結石打敗五月天！ 雄中、高師大附中票選畢業歌搞KUSO

高雄師大附中（見圖）票選畢業歌曲，聖結石的《根本就不會再見面》贏過蕭敬騰、五月天。（記者黃旭磊攝）

2018-05-22 19:59

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄中學、高雄師大附中票選畢業歌曲，打破珍重再見、前程似錦等勵志曲風，由《根本就不會再見面》等現實KUSO歌曲取代，校方認為貼近次文化，尊重選擇。

高雄中學舉行年度畢業代表歌曲票選，由網紅轉戰歌手聖結石《朋友BANG不見》獲得最高票，擊敗蘇打綠《當我們一起走過》、五月天《如果我們不曾相遇》等勵志溫馨歌曲。《朋友BANG不見》歌詞提到，我開心就BANG、我不開心也BANG，沒有珍重再見內容，更沒感傷離別。

《朋友BANG不見》獲選 雄中：尊重學生自治

雄中校長謝文斌並未回應選歌議題，校方強調尊重學生自治。據了解，107級畢委會辦過2次票選，首次由《再一次 相見成長告別》拿下291票奪冠，為求慎重再辦，仍由聖結石《朋友BANG不見》獲選畢業歌流行曲。

對於結果，不少校友留言認為學弟越來越沒高度，也有校友讚賞，認為透過民主方式反諷。

高雄師大附中畢業歌由聖結石《根本就不會再見面》奪冠，擊敗蕭敬騰《逆風飛翔》、五月天《後來的我們》等勵志歌曲，歌詞提到，很快你會忘記舊同學、你根本不會屌他、他根本也不屌你，校方認為不符合畢業典禮氛圍，特地安排在典禮中播放，結束前仍要播放勵志自創曲。

《根本就不會再見面》凍蒜 高師大附中：貼近次文化

高師大附中組長許翠玲說，400多名畢業生票選，《根本就不會再見面》獲得100多票贏過蕭敬騰、五月天，貼近學生次文化，但曲風太過歡樂，6月10日畢業典禮結束仍播放勵志自創曲，多些離別感傷氛圍。