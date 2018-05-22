地處台中市 溪尾國小電話開頭卻要先撥南投區域碼「049」

2018-05-22 17:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日溪尾國小雖在烏日的平地，卻因為烏溪、貓羅溪的河道改道，將溪尾里與烏日區隔開，讓學校成為「偏鄉學校」。因電話纜線無法跨溪，因此溪尾國小的區域電話號碼竟是南投的「049」，而非台中市的「04」，同是台中市區，竟要打長途電話，真是相當奇怪。

溪尾國小雖然是在烏日區，但卻跟烏日隔著烏溪、貓羅溪，因此過去溪尾里的居民若要到烏日區，就必須繞道到彰化或者是南投進入烏日地區，直到溪尾大橋通車，才可直通烏日區。

同時，溪尾大橋未通車前，即使交通不便，就有烏日地區小朋友選擇就讀學生數少的溪尾國小，由於有3位是弱勢家庭的小朋友，因此有3位老師為了孩子健康學習，竟每天接送。

過去沒有溪尾大橋需要開車25至30分鐘，有了溪尾大橋則約20分鐘。即使溪尾大橋通車，因學校位處偏僻，不但還要開一段路程，而且只有一個車道，公車根本無法到達。

由於隔著大溪流，因此電話纜線難以橫跨，基於方便，電信局就直接將電話纜線從南屯草屯拉出來接到溪尾里，因此溪尾里包括溪尾國小的電話區域號碼竟是「049」，而兩區皆同樣是台中市，但打到溪尾卻變成要打打長途電話，令人嘖嘖稱奇。

學校用愛心在教學，老師用心、耐心在開發學生的潛力，讓一些家長決定選擇如此偏僻的學校就讀，目前有7位學生跨區就讀，有一些是家長心儀於學校的教學，有幾位是因為自己的孩子不適應跟太多學生相處，常常跟同學起衝突，因此轉到溪尾國小就讀。

其中有3位同學，因為家境清寒，父母難以接送，其中有一不適應其他學校的生活，因此轉到溪尾國小，老師為了孩子，竟然有3位老師輪流每天接送。

有幾位同學轉到溪尾國小後，不但有進步，其中一位壞脾氣的小朋友，竟轉了性，懂得學習忍耐，重拾信心，學習力增強。

由於溪尾國小資源少，台中市關懷婦女保護協會理事長張家銨會不定時贈送一些物資給溪尾國小，日前就送小朋友喝豆漿。

溪尾國小校長沈翠蓮表示，雖然溪尾國小的部份小朋友是來自弱勢家庭，但很多孩子們不但功課好，而且多才藝，獲得很多獎項。