噴藥滅小黑蚊 意外發現可殺荔枝椿象

林內鄉噴藥預防小黑蚊，意外發現藥劑可殺荔枝椿象。（記者詹士弘攝）

2018-05-22 16:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣林內鄉緊臨山區，小黑蚊橫行，清潔隊近日噴灑環境用藥滅蚊，意外發現對荔枝椿象也有防制效果，藥水噴灑荔枝或龍眼樹後，荔枝椿象在幾分鐘後就會掉落地面，進而死亡，清潔隊表示，如果民眾發現有荔枝椿象疫情，清潔隊可協助殺蟲。

林內鄉長張維崢表示，每年3月到夏天，清潔隊會針對鄉內小黑蚊及蟑螂作預防性噴灑藥劑防治，在噴藥過後，清潔隊意外發現荔枝樹上的荔枝椿象有掉落死亡現象，得知小黑蚊環境用藥亦可除荔枝椿象。

清潔隊長許思婷表示，隊上噴灑的藥劑都屬環境用藥，毒性較低，經過混合稀釋後噴灑，確實可殺除荔枝椿象，比使用農藥對人與環境造成傷害低，民眾如果發現住家附近荔枝等果樹遭到荔枝椿象危害，可向公所通報，將會派員處理。

林內鄉去年首次在坪頂山區發現荔枝椿象，今年疫情迅速漫延，今年山下的林北村、林中村的荔枝樹、龍眼及台灣欒樹都發現有荔枝椿象出沒。

林中村長沈明達表示，林中村約有5分之1農地種植荔枝、龍眼樹，荔枝椿象不僅為害農作物，而且椿象毒液不僅味道不好，被噴到皮膚還會潰爛，為害嚴重。

目前清潔隊員會針對染病果樹重點噴灑藥劑，林北村長連順祥表示，噴藥後荔枝椿象死了一大片，地上都是椿象屍體，大小不一，相當驚人。