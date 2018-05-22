台南觀光釋出利多 歷史街區可設民宿

台南舊城區古蹟集中，原台南州廳（圖左，現台灣文學館）與原台南合同廳舍（圖右，119消防隊舊址）相對望。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-22 11:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部觀光局已修訂民宿管理辦法，增列「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿，南市觀光旅遊局配合中央法規訂定基準，即日起受理申請，市府預定6月公告的新化歷史街區也即將適用。

南市觀光旅遊局局長王時思表示，隨著現代旅遊型態不斷轉型，越來越多旅遊者轉向深度旅遊方式，交通部觀光局修法符合這樣的市場趨勢，將更有利於進入當地居民生活的深度旅遊客層，對台南來說更符合民宿代表在地人文風情的旅遊動機。

台南舊城區古蹟聚集，單是孔廟文化園區周邊就有原台南州廳、原台南警察署、原台南合同廳舍、原台南地方法院，加上林百貨與新建南市美術館等景點，「繞1圈等於看台灣歷史」。

繼105年「台南雙城觀光地區」成為全國第1個法定公告的觀光地區，業者可依法申請民宿之後，這次南市新增「人文或歷史風貌相關區域」可設民宿，包括文化局公告的歷史街區，已有「府城歷史街區」及「鹽水歷史街區」，還有預計6月公告「新化歷史街區」，與未來歷史街區範圍將隨文化局劃定公告的區域一併適用。

此外，南市安平港歷史風貌園區特定區內，其細部計畫的土地使用分區載明得設置民宿也適用。

觀旅局表示，「台南市得設民宿具有人文或歷史風貌區域認定基準」，即日起只要位於這些區域且符合都市計畫、建築管理與使用管理、消防安檢及民宿管理辦法等相關法令規定，均可合法申設民宿，有助推升南市具在地文化歷史特色民宿產業發展。

新化歷史街區將可設民宿。（記者洪瑞琴攝）

台南舊城區的天際線，台南孔廟、武德殿古蹟與南市美術館（左至右）屋頂斜角層層映連藍天白雲。（記者洪瑞琴攝）

原台南合同廳舍古蹟修護中，將再現歷史風貌。（記者洪瑞琴攝）