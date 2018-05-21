屏科大時尚系出高手 國際美容賽穿金戴銀

屏科大時尚系一年級學生何秀蓉（右二起至左）、蕭宜婷、何羿璇國際賽爭光，校長戴昌賢（右一）以她們為榮。（記者羅欣貞攝）

2018-05-21 19:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學時尚設計與管理系陳秀足老師，指導大一學生何秀蓉、蕭宜婷、何羿璇，上月（4月）赴韓國首爾參加「2018年國際美容藝術大賽」，3人在學生組合力拿下4金4銀，為校為台灣爭光。

該項競賽共有來自日、韓、中、新加坡、德、美等國家，約2、3千位選手參加；屏科大何秀蓉在學生組臉部皮膚美容、睫毛延長技法、脫毛技法等3項皆獲金獎，蕭宜婷拿下背部護理金獎，另在指甲護理及臉部皮膚美容獲2項銀獎，何羿璇的睫毛延長技法與指甲護理等2項皆獲銀獎。

指導老師陳秀足副教授說，學生常常利用下課後留下來做賽前準備直到深夜，把所學的美學理論及實務結合，主動積極不斷重複練習及修正，將每一項技巧練習到非常嫻熟。

拿到3個金獎的何秀蓉說，常在競賽的訓練過程中告訴自己，「別人花5分鐘做完的事情，我可以多花5分鐘做得更好」，當快要失去耐心的時候，就告訴自己撐過就好，這次能拿到好成績，應該是賽前不斷重複練習及修正，比賽當下耐心做好每一個步驟的結果。

屏科大校長戴昌賢說，學校在迎賓館一樓成立美妍實習中心，提供美容實習場域，讓時尚系學生可為全校教職員工以及學生提供美療、美甲、美睫、彩妝造型服務，將所學應用在實務上。

得獎學生也說，平日在校實習，有了經驗累積，技巧更加熟練，就是此次能獲獎的最大助力。