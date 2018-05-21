幼幼班沒學區搶破頭 壯圍鄉長簡文魁：不合理

宜蘭縣國小附設幼兒園及非營利幼兒園近日辦理招生抽籤，但壯圍鄉長簡文魁批評，招生沒有學區制，排擠在地生，非常不公平。（記者林敬倫攝）

2018-05-21 17:58

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國小附設幼兒園及非營利幼兒園近日辦理招生抽籤，其中只有9間開設供2歲到3歲幼童就讀的幼幼班；壯圍鄉長簡文魁表示，幼幼班招生沒有學區限制，太不合理，像古亭國小幼幼班就因為外鄉鎮弱勢生學生「卡位」，嚴重影響在地學生權益，問題必須解決；教育處指出，將增設「有幼幼班的非營利幼兒園」解決問題。

宜蘭縣國小附設幼兒園與委託私人辦理的非營利幼兒園17至20日辦理登記招生作業，全縣國小附設幼兒園有45間，非營利幼兒園有大湖、大隱、光復及華國4所，其中只有4間非營利幼兒園及中山、南屏、凱旋、古亭及順安5所國小附設幼兒園有開設幼幼班，每班招收16名幼童，今年共開放137個名額。

根據幼教法規定，低收入戶子女、中低收入戶、身心障礙幼兒、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女，有第一順位優先入園的資格，但沒有學區限制，具優先資格的子女，可以選擇跨鄉鎮就讀。

簡文魁說，這非常不合理，他舉全壯圍鄉唯一有公立幼幼班的古亭國小附幼為例，今年開16個名額，有26人報名，10名弱勢生不用抽籤，但最可議的就是外鄉鎮的弱勢生佔名額，嚴重排擠在地學生的機會，減少抽籤的機會。

簡文魁說，古亭國小辦學優質，學費也便宜，每年都造成「僧多粥少」的情況，許多鄉民跟他反應，這次入學抽籤，也都是公平的，但他建議教育處讓招生有學區制，避免對在地生不公平的現象，否則就要想辦法讓幼幼班增班。

宜蘭縣政府教育處表示，縣府正在研議增加有幼幼班的非營利幼兒園數量，但全案還要評估，至於國小附設幼兒園幼幼班要增班，現在各國小雖然有餘裕空間，但幼幼班與小學生用的空間完全不同，例如洗手台的高度、廁所的間數，依據幼兒園及其分班基本設施設備表準，都有特定的規定，短期內難以直接轉換。

教育處表示，依據幼教法規定，幼幼班招生本來就沒有學區制，這是中央法規，教育處必須遵守，除非中央改制，才可能有學區制。