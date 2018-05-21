打破醫界認知 明智煥：主宰生理時鐘部位是脈絡叢

2018-05-21 14:25

〔記者邱書昱／新北報導〕雙和醫院大腦與意識研究中心醫學研究員明智煥（Jihwan Myung）博士，以老鼠實驗發現，主宰體內生理時鐘部位並非過去認知的視交叉上核，而是脈絡叢，這項發現獲國際頂尖期刊《自然通訊》肯定，未來將研究應用於中風、氣喘、睡眠失調等相關病症的治療上。

明智煥表示，哺乳類動物大腦是奇妙的地方，仍有很多位置、功能未被完整發現，像是位於大腦的視交叉上核，一直被認為是將晝夜時間發送到身體各部位的主要生理時鐘，而分泌大腦腦脊髓液的脈絡叢只是從視交叉上核被動接收時鐘信號的大腦區域。

但是經過研究發現，動物實驗印證生物體內的生理時鐘起始於脈絡叢，其變化非常固定，甚至比視交叉上核產生的節律更加穩定，且脈絡叢實際上具有主動回傳並進一步調節視交叉上核時鐘快慢的能力，站在體內生理時鐘的主導地位。

明智煥指出，早在100年前脈絡叢已被證實是產生腦脊髓液的主要結構，最新的相關研究顯示，脈絡叢對於胚胎及成人神經的發展具關鍵地位，是腦中代謝物清除的潛在關鍵。

同時，脈絡叢也是大腦細胞生長因子的主要來源，甚至可為阿茲海默病提供新的治療策略，因此從這些新發現可得知脈絡叢是神經元活動的間接調節器，並值得重新評估。

睡眠周期與晝夜節律兩者是相互獨立又依存的緊密關係，如果生物體內生理時鐘有紊亂現象的產生，連帶產生許多生理狀況與臨床疾病，如中風、氣喘、睡眠失調等，因此透過明智煥的研究，未來也將進一步嘗試從腦科學著手建立生理時鐘模型，並朝向調節生理時鐘的目標邁進。