醫病》獨輪車女孩蘇玄樺 樂觀抗癌獲總統教育獎

蘇玄樺從小跟著爸爸蘇家慶學獨輪車，透過騎獨輪車樂觀抗癌。（記者黃淑莉攝）

2018-05-21 14:13

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港南陽國小學生蘇玄樺罹患血癌，藉由騎獨輪車、讀經轉移化療的不適，在校主動學習、樂於助人，榮獲2018總統教育獎肯定，玄樺說，學校的獨輪車老舊，獎金要用來幫學校買全新獨輪車。

蘇玄樺就讀南陽國小4年級，幼稚園大班時因反覆發燒、易疲倦，就醫確診罹患血癌，爸爸蘇家慶指出，家裡生活作息、飲食很正常，也常帶孩子運動，聽到玄樺罹血癌，他跟太太第一時間無法接受。

蘇家慶表示，想起玄樺小小身軀要接受化療心中很不捨，還好她從小學獨輪車體力不錯，相較其他病童，玄樺打了化療藥劑活動力、精神都很好，照常騎獨輪車、讀經。

蘇家慶說，幼稚園大班到國小二年級，因接受化療玄樺很少到學校，加上頭髮掉光，大家誤以為她是男生，有次跑到女生廁所被嘲笑跑錯廁所，還有幾次因想吃零食卻不能吃而爆哭，最令他感到不捨。

談起抗癌過程玄樺說，「不辛苦！」最大夢想是像爸爸一樣四處教獨輪車，因為騎上獨輪車感覺很厲害、很有自信。

玄樺的導師吳美秀指出，玄樺個性活潑、樂觀正向，而且很願意幫助別人、貼心，是老師及同學的小幫手，很喜歡到學校上課，雖三年級前因病痛很少到學校，但她主動學習，現在功課已迎頭趕上。

南陽國小校長洪錫欽表示，玄樺抗癌期間仍與爸爸到各地教獨輪車，有時候還會變魔術帶給同學歡樂，不向病痛低頭、樂於助人及主動學習的精神，值得敬佩及學習。

北港南陽國小學童蘇玄樺獲今年總統教育獎，爸爸蘇家慶（左起）、校長洪錫欽及導師吳美秀都替她開心。（記者黃淑莉攝）