醫訊》邱議瑩新書分享抗癌 坦然面對不孕

2017-11-06 15:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委邱議瑩今舉辦「生命的溫暖戰歌」新書發表會，行政院長賴清德、前行政院長林全、前行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌等政壇大咖今皆與會祝賀。

邱議瑩致詞表示，她一直很羞於啟齒自己不孕的事，很多朋友跟她說身體康復後，趕快生個小寶寶，現在藉由這本書，告訴大家不要再祝福她趕快有個小寶寶，但她願意把小愛變成大愛，來愛所有的人。

邱議瑩2012年參選立委期間發現自己罹患卵巢癌，歷時5年終於抗癌成功，將經驗撰寫成書，內容也提到與丈夫、客委會主委李永得的愛情故事。

邱議瑩說，這本書不是政治書，而是一本勵志書，要表達的是她這幾年的人生歷程，經歷癌症很辛苦，感激這一路陪她走過的先生、家人和朋友，要與更多人分享愛，她也要將此書所有版稅，捐助予癌症希望基金會。

邱議瑩也回想她2013年赴法務部抗議時，踢破部長室一事，開玩笑說，她踢破門的當下，她的主治醫師傳訊息給她，表示「恭喜妳，妳完全康復了！」她父親則是訊息給李永得，告訴李「我們家實行一出貨蓋不退還！」

林全致詞表示，他的父親也曾經罹癌，他也明白癌症的可怕和衝擊；他也稱讚邱議瑩指出，他對邱議瑩被稱為「漂亮寶貝」不以為然，邱議瑩還要做國家寶貝、社會寶貝。

蘇貞昌開玩笑說，這是一本勵志的書，「有一天我長頭髮後，也要出一本勵志的書。」蘇嘉全也開玩笑說，新書發表會現場，很多熟人都出席，好像民進黨再開黨團大會。

賴清德致詞表示，他和邱議瑩是1996年國民大會第三屆的「同班同學」，20年前就可以感受邱議瑩的像俠女一般的正義感，邱議瑩在立院質詢統促黨事件時，他很感佩她的勇氣，看了這本書更覺得她非常勇敢、溫柔。

此外，林全到場時，被媒體問到勞基法「一例一休」確定又要修法，是否為打臉他閣揆任內政策？林全僅微笑回應「謝謝」快步進場；賴清德被問到修法問題，則未回應。