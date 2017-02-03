「快樂的吃」 邱議瑩分享抗癌心法

2017-02-03

〔記者邱燕玲／台北報導〕「快樂的吃，吃的快樂」，這是努力對抗癌症並痊癒的民進黨立委邱議瑩的養生之道。

天天自打養生果汁 快走5公里

在二○一一年發現罹患卵巢癌後，邱議瑩比以前更重視健康，她儘量每天快走，若在家用跑步機運動，通常早上起床就快走五公里，在四十八分鐘以內完成，偶爾有空時，也會和先生、客委會主委李永得在美濃爬山，或參加路跑。

飲食方面，每天早餐就是一杯自己打的養生果汁，材料有蘋果、鳳梨、芭樂、花椰菜、西洋芹、高麗菜、甜菜根，新鮮蔬果都可，另加上一點具抗癌效果的薑黃粉，與堅果或大豆、芝麻粉；她說，水果加的多，就沒有菜味，而且一杯就非常飽。

要吃才有力氣對抗病魔

至於午餐、晚餐，邱議瑩表示，主要就把握幾個原則，包括不吃炸物、不吃加工產品、不吃醃漬品，「我已經五年多沒吃鹽酥雞了」，但像泰國菜、麻辣她仍吃。上個月一位朋友的朋友也得卵巢癌，打電話問她：「是不是只能吃汆燙的東西？」她回答，若只能吃汆燙，那人生有何意義？吃東西是很快樂的事，要吃的快樂、快樂的吃，吃東西也是讓身體有能量去對抗病魔。

至於人生觀是否有改變？邱坦言「有很多改變」，她變的隨緣、不強求。

對於李永得對她的影響，邱議瑩說，「他都用分析的，不是用鼓勵的」，「『李大師』是分析專家，會分析利弊得失」，研究病情。

被問及會給癌友什麼建議？邱議瑩認為，應聽從醫生囑咐，做最適合的治療；維持讓自己快樂、樂觀，「這說起來簡單，做起來不容易」；而運動、食療比藥療好，「一定要吃才有力氣去對抗病魔，不吃無法對抗」。