痛經恐不孕 不能輕忽

2017-09-12

文／陳光華

A小姐結婚多年，但都沒有懷孕，所以來看中醫門診。仔細詢問，她的痛經很嚴重，但不孕症的相關檢查都沒有發現異常。

嚴重痛經案例在中醫不孕症門診是很常見的，但即使嚴重的痛經，卻還是有不少病人沒看醫師，因為誤認為「痛經是正常的」。

事實上，中醫、西醫都認為「痛經是不正常的」，因為就中醫的立場而言，嚴重痛經顯示「氣血循環有明顯問題」，而某些情況甚至會影響懷孕；就西醫而言，嚴重痛經可能是「子宮內膜異位症」、「子宮腺肌症」、「巧克力囊腫」等情況，也可能造成不孕症。所以，不孕症患者如果有痛經的問題，不能輕忽，一定要認真治療。

痛經的中醫治療，除了多數人比較熟悉的「通血路」，有的病人反倒需要「補氣、補血」。如果把人體比喻成運河，如果運行順暢，就不會痛經。

如果因石頭塞住而運行不順暢，就需要排除障礙物，也就是「通血路」的治療，這類病人的痛經，按壓肚子很可能會不舒服；如果遇到枯水期，河水乾涸，也會運行不順暢，這時候反而需要補充河水，也就是「補氣、補血」的治療，但是這類病人的痛經，按壓肚子很可能會好一些。當然，還有其他更複雜的病情，治療又不相同。

門診中，總是會遇到病人自己吃「通血路」的藥，但是效果不好，直到真的找中醫師當面看診，對症下藥，「痛經」才能真的改善。

A小姐經過問診、把脈，中藥、針灸治療之後，不但痛經大幅改善，而且也順利懷孕。

（作者為陳光華中醫診所院長）