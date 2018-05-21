沒有B、C肝仍罹肝癌 國衛院找到原因了

國家衛生研究院人體生物資料庫的「台灣肝癌網」，與台大醫院、林口長庚醫院、台中榮總、高雄榮總、高雄長庚醫院合作，圖為研究團隊合影。（記者林惠琴攝）

2018-05-21 11:07

〔記者林惠琴／台北報導〕沒有B、C肝炎或肝硬化，也不喝酒，但若有脂肪肝、糖尿病、三酸甘油脂過高，仍有罹患肝癌風險！

國家衛生研究院人體生物資料庫的「台灣肝癌網」，與台大醫院、林口長庚醫院、台中榮總、高雄榮總、高雄長庚醫院合作，從2005年至2011年成功收集3843例肝癌患者的生物樣本及臨床資料進行分析，結果發現約1成、411例沒有慢性病毒性肝炎感染仍罹患肝癌，以大於71歲以上占比近4成最多，此為目前英文文獻上最大數目的相關研究。

進一步挑選同樣年紀、同樣性別，但有慢性B、C肝炎感染的肝癌患者比較，分析411例沒有慢性病毒性肝炎感染仍罹患肝癌的患者罹癌風險因子，結果發現即使沒有慢性病毒性肝炎，也沒有肝硬化、不喝酒，仍有3個代謝性疾病的風險因子，包含脂肪肝、糖尿病史、三酸甘油脂過高（160 mg / dL）。

此外，沒有慢性病毒性肝炎感染的肝癌患者，脂肪肝、糖尿病史、三酸甘油脂過高的情形，是有慢性B、C肝炎感染肝癌患者的1至3倍不等。

國家衛生研究院研究員級主治醫師黃秀芬也指出，在B肝可接種疫苗防治、C肝也可治癒的時代，可預期慢性病毒性肝炎感染而引起的肝癌減少後，沒有慢性病毒性肝炎感染仍罹患肝癌的情形將增加，因此應加強脂肪肝、代謝性疾病的預防與治療，必須建立相關數據、以決定未來何種條件的患者需要定期接受肝癌篩檢。