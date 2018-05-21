新知》中正大學新發現 薑黃殺癌不傷身

中正大學生物醫學科學系副教授李政怡利用薑黃對光有反應的特性，研究「光驅動」治療方法，讓薑黃在有機奈米粒子的包覆下受光產生自由基攻擊與消除癌細胞，同時完全不傷害正常細胞。（記者曾迺強攝）

2018-05-21 12:39

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中正大學生物醫學科學系副教授李政怡利用薑黃對光有反應的特性，研究「光驅動」治療方法，讓薑黃在有機奈米粒子的包覆下受光產生自由基攻擊與消除癌細胞，同時完全不傷害正常細胞，這項研究成果刊登在國際奈米醫藥期刊（International Journal of Nanomedicine），並取得發明專利。

李政怡讓薑黃照射特定波長的光線，產生自由基攻擊癌細胞，但自由基也會傷害正常細胞，於是先製作一個有機奈米粒子包覆薑黃，產生標靶效果再用LED光照射。

李政怡解釋，奈米粒子上擁有EGF蛋白質，可辨識癌細胞的EGFR蛋白質，在碰到癌細胞後就會產生標靶效果，並攜帶薑黃集中到癌細胞上，如此一來，產生的自由基就不會傷害正常細胞。

這項標靶治療方法針對EGFR蛋白質表現過多的胃癌進行細胞實驗，從實驗結果顯示，可有效殺死大部分的癌細胞，且很多癌症都有EGFR蛋白質過多的狀況，尤其在肺癌特別顯著。

李政怡接觸過受化療之苦的癌症病友，深知化療藥物副作用對人體的傷害，著手從天然、安全且具有治癌效果的方向進行研究，曾做過薑黃研究神經退化性疾病等研究；她說，這項研究未來配合醫院，使用在治療癌症上，對人體幾乎沒有副作用。