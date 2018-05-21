批醫爭法草案倒退嚕 醫改會：醫糾恐難解

2018-05-21 12:27

〔記者林惠琴／台北報導〕醫改會公布今年1至2月曾向該會求助的醫糾案件、共119案進行電話追蹤訪談發現，僅18%接受院內關懷、62%對於院內關懷不滿意，且只有45%求助於衛生局調解，其中57%不滿意。醫改會呼籲，行政院版本的「醫療事故及爭議處理法」草案倒退嚕，醫糾恐陷死結難解！

醫改會表示，立法院社福及衛環委員會日前逐條審查行政院版本的「醫爭法」草案，但爭議不少，例如現行多元雙向試辦計畫中「調解前先送專業評析」、「45天內開調解會」、「醫法雙調委」等3大核心設計，均未明訂入法，且專業評析綁標限醫界可執行，排除法律專業或公益團體辦理資格，明顯「醫醫相護」。

醫改會更指出，目前多元雙向試辦計畫是由中央補助地方衛生局「專業評析」、「醫法雙調委」費用，但行政院版本的草案卻是要求未來新法上路，將改由地方自行編列預算買單，部分縣市恐因資源不足而嚴重影響調解品質，甚至出現城鄉落差、同國不同命等亂象。

此外，醫改會強調，政府早在2013年就開始補助設置院內關懷小組，僅剩下6%小醫院尚未設立，但行政院版本的草案卻放寬成未來百床以上醫院才須設置，且並未要求醫院對涉及醫糾的醫護人員提供關懷、協助方案，更沒保障坦承檢討錯誤、通報醫療事故的醫護人員可免於究責處分，可能讓醫護人員承受極大的身心與經濟壓力。