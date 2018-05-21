火車票遺失不再只能認賠！修法可退最高8成票價。（資料照）

2018-05-21 11:35

〔記者陳宜加／台北報導〕遺失台鐵、高鐵車票，不再只能認賠！交通部新訂「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，首度統一規範延誤、退換票等事宜，並明訂遺失車票若尋獲，可退還最高八成票價，行政院消保會已審查通過，最快六月公告上路。

過去台鐵、高鐵各自為政，各有不同購票、退換票規定，為周延維護旅客權益，消保處要求交通部訂定統一規範，提供台鐵、高鐵等鐵路機構依循。鐵路機構是指依鐵路法規定，以鐵路營運為業務的公、民營機構，不包括捷運、輕軌等。

根據草案規定，旅客持未經查驗的車票，經鐵路機構同意後，得變更搭乘日期、班次或車種，第一次免收手續費；而旅客辦理退票應支付手續費，若是持已經查驗的車票，則須證明「因疾病等正當事由」或「經鐵路機構同意」始得辦理。

交通部指出，草案最大重點為車票遺失處理辦法，過去旅客遺失不記名車票，只能認賠，未來向鐵路機構報備後，先補買同日、同起訖區間車票，事後若尋獲車票，且經查明未曾使用或未完成旅程者，可於一年內退還原車票價最高八成。

另外，草案規定，鐵路機構應將營業時間、票價、雜費、列車時刻表、運送契約與各項使用需知揭示於車站明顯處所與網站；且當運送遲延，應即時通報旅客，並於車站、列車上以廣播或資訊等方式顯示，同時須對旅客負遲延賠償責任。

台鐵、高鐵均認同修法方向，表示將依規定辦理。消保處簡秘陳星宏指出，草案參考日本鐵道作法，未來統一規範，不再僅由業者各自規定，且同時受消保法規範，違規要求改正，否則開罰3至50萬元，並可連續處罰至完全改正為止。

消保處表示，鐵路運送兼具大眾運輸功能，為發揮最大效能，對於無票乘車、退票手續費與車票遺失等事項，雖能自訂相關費用收取或退還等規定，但呼籲各鐵路機構在遵循各法令規範之際，也應提供更友善的購票、退換票與乘車服務。