滿州「人猴大戰」持續上演 農委會盼推電網圍城

2018-05-21 11:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉農作飽受獼猴侵擾，鄉公所上週召集10隻獵槍、獵人組成「驅猴大隊」，但農委會及林務單位認為「電網」仍是目前防治最有效的方法，農委會副主委李退之今特別南下了解，並帶來其他縣市防治成功案例，強調依「野保法」精神，「處置侵入果園獼猴不違法」，但仍希望受害農民申請補助「電圍網」設置；不過，當地農民及民代則認為「效果有限」，不如補助受害農作，保持自然景觀完整。

面對政府單位希望「電圍網取代獵槍驅猴」，滿州鄉代會主席莊期文、鄉公所秘書張成森認為，獼猴非常精明，電圍網的成效不知有多久，加上到處鐵圍網，在國家公園內實在不美觀，除了現行的獵槍驅猴大隊方式，或許可以考慮政府提供農損補助，讓獼猴自由採食。

林務局表示，日本以電圍網防治獼猴危害農作物方式，已有數十年的歷史，是所有防治方法中成效最好，最受農民接受的方式，林務局自105年度起實施「補助地方政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫」，也在新竹縣關西鎮、雲林縣古坑鄉及台東縣東河鄉共設置了4個電圍網示範區，試驗後顯示架設電圍網安全性及成效均高，只要1~2年便可回本，也使得核定數量從105年的8個縣市政府45件，106年一舉提升至9個縣市政府216件，107年至今也有219件，由此可知農民逐漸接受電圍網的防治方式，原本補助新台幣4萬元野提高至4萬5000元，並放寛申請條件。

對於政府鼓勵「電圍網」設置，滿州謝姓、鍾姓農民無奈表示，收成季節從凌晨4點到晚間7點都要「防猴」，僱工或鞭炮驅猴等成本更讓他們面臨虧損，幾乎被逼到精神衰落，加上猴子會從地下挖洞，以及颱風、落山風摧殘，實在對「電圍網」沒有信心。

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